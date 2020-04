La Corée du Nord organise aujourd’hui son Assemblée populaire suprême

Photo : YONHAP News

La pandémie du COVID-19 ne devrait pas empêcher Pyongyang de tenir la 3e session de sa 14e Assemblée populaire suprême (APS), le Parlement nord-coréen. L’APS est un organe suprême du pouvoir du pays communiste. Organisée chaque année au mois d'avril, elle arrête les principes fondamentaux des politiques de l’Etat, amende la Constitution et les lois, nomme les chefs des institutions clés et examine le rapport budgétaire de l’année précédente afin d’entériner les projets de loi des finances pour l’année en cours.À première vue, Kim Jong-un ne participera pas à ce grand rendez-vous. La KCNA, l’agence de presse centrale du royaume ermite, a rapporté aujourd’hui que le jeune leader avait supervisé l’exercice de tirs de mortiers de l’armée populaire, sans pour autant préciser la date. Mais cette compétition de tirs a probablement eu lieu hier, étant donné que les médias là-bas ont l’habitude de publier des compte-rendus le lendemain. À noter également que Kim III ne fait plus partie des représentants de cette assemblée.L’APS n’avait pas d’autre choix que de maintenir ce rassemblement parce qu’elle doit adopter son budget annuel 2020. Elle aura du mal à proposer des politiques marquantes pour surmonter les difficultés économiques, même si la Corée du Nord a déclaré sa volonté de « faire front ». En effet, le régime communiste a fermé la porte aux exportations et importations suite aux sanctions de la communauté internationale qui s’éternisent. Qui plus est, la situation s’est aggravée à cause du COVID-19 qui joue les prolongations à l’échelle mondiale.Toutefois, le Parlement aura de fortes chances d’annoncer quelques mesures visant à améliorer la vie de ses habitants en difficultés et d’augmenter le budget affecté à la lutte contre l’épidémie.Pour rappel, le dirigeant nord-coréen a assisté, le 17 mars dernier, à la cérémonie d’inauguration des travaux de l’hôpital général de Pyongyang. A cette occasion, il a ordonné de reporter toutes les autres construction afin d’achever prioritairement ceux de ce centre hospitalier avant le 10 octobre prochain, qui correspond au 75e anniversaire de la création du Parti des travailleurs.