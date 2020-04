COVID-19 : une visioconférence des ministres des Energies des pays du G20 prévue ce soir

Photo : YONHAP News

Sur la demande de l’Arabie Saoudite, une visioconférence spéciale des ministres des Energies des pays du G20 va se tenir ce soir, à 21h, heure de Séoul.D’après l’annonce faite par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l'Énergie, son ministre Sung Yun-mo, ses homologues des autres membres du G20 ainsi que les représentants de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) devraient, à cette occasion, échanger sur les moyens de stabiliser les marchés énergétiques ébranlés par la propagation du nouveau coronavirus dans le monde.La réunion officielle des ministres des Energies du G20 se déroulera les 27 et 28 septembre à Khobar, en Arabie Saoudite, qui préside cette année le Groupe des vingt.Avant cela, Riyhad a demandé, mardi, de convoquer une réunion d’urgence de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep+), c’est-à-dire l’Opep plus dix autres nations exportatrices, pour chercher à équilibrer la demande et l’offre de l'or noir.