COVID-19 : Moon et Modi s’entendent sur une approche « humaine d’abord »

Photo : YONHAP News

Le président de la République a eu, hier, un entretien téléphonique avec le Premier ministre indien afin de discuter de la coopération bilatérale face à la pandémie du nouveau coronavirus. Moon Jae-in a appelé Narenda Modi à autoriser réciproquement la visite des hommes d’affaires, de sorte que la Corée du Sud puisse maintenir les échanges indispensables avec l’Inde, l’un des pays clés de « la nouvelle politique du Sud » chère au locataire de la Cheongwadae.Le chef de l’Etat a profité de cette occasion pour remercier le dirigeant indien d’avoir aidé Séoul à orchestrer l’opération d’évacuation aérienne visant à rapatrier ses ressortissants en sécurité. En réponse, Modi a promis de continuer à coopérer afin que les sud-Coréens puissent regagner leur patrie.Le Premier ministre indien s’est également félicité de la gestion remarquable dont le pays du Matin clair a fait preuve face à la crise sanitaire du COVID-19. Il s’est déclaré bien informé de la politique de Séoul basée sur les sciences et les technologies, dont le monde entier ne cesse de faire l'éloge. En retour, le président Moon a adressé des mots de réconfort et de condoléances à la population indienne qui déplore une hausse continue des cas confirmés et des décès. Il a souhaité que le gouvernement de New Delhi puisse stabiliser rapidement la situation grâce à ses mesures fortes.Moon Jae-in a aussi apprécié le leadership dont l’Inde fait montre pour mener la coopération multilatérale en Asie du Sud. Et il s’est dit en phase avec le principe de « l’humain d’abord » que le chef du gouvernement indien a mis en avant lors du sommet extraordinaire des pays membres du G20 organisé en visioconférence fin mars, et au nom duquel il avait appelé à partager les avancées en R&D dans le domaine médical.Dans la foulée, le numéro un sud-coréen a promis de relever d’un cran les coopérations en ce sens, en rappelant que l’Inde s’est récemment procurée des kits de dépistage « made in Korea ».