COVID-19 : 27 nouveaux cas confirmés et 4 décès supplémentaires

Le nombre de patients additionnels infectés par le COVID-19 a de nouveau reculé. Vendredi à 0h, 27 nouveaux cas confirmés, quatre décès supplémentaires et 144 patients guéris additionnels ont été recensés. Ainsi, la Corée du Sud comptabilise désormais 10 450 cas positifs dont 208 décès et 7 117 guérisons.Fait remarquable. A Daegu, ville du sud-est du pays qui compte plus de 65 % de l’ensemble des malades, aucun nouveau cas n’a été signalé. C’est la première fois depuis l’apparition du 31e cas il y a 52 jours. Dans la région métropolitaine, 15 patients supplémentaires ont été détectés. Cinq malades auraient contracté le nouveau coronavirus à l’étranger et quatre d’entre eux ont été testés positifs au cours du contrôle d’immigration.En dépit de ce progrès remarquable, les autorités sanitaires se tiennent sur le qui-vive en appelant les citoyens à rester vigilants et à poursuivre la distanciation sociale jusqu’à ce qu'il n'y ait plus une seule étincelle de nouvelles contaminations communautaires.D’autre part, environ 80 ressortissants sud-coréens en Espagne sont censés arriver, demain et lundi prochain, à l’aéroport international d’Incheon à bord d’un avion spécialement affrété.Tous les passagers présentant des symptômes seront soumis à un test de dépistage dès l'atterrissage de leur avion et les autres seront transférés vers un centre d’hébergement provisoire.