COVID-19 : Paris demande de l'aide à Séoul

Photo : YONHAP News

La France cherche à coopérer avec la Corée du Sud et souhaite importer des produits médicaux et médicamenteux pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus, rappelant que le monde entier considère la gestion sud-coréenne de la crise sanitaire comme un bel exemple à suivre. Le ministère des Finances a précisé que cette information provenait d’un séminaire en visioconférence France-Corée dédié au COVID-19, tenu hier en fin d’après-midi.Ce webinaire a été organisé suite à la demande formulée par le secrétaire général de la Chambre de commerce et d’industrie franco-coréenne (FKCCI), Cédric Legrand. Autour de personnalités politiques, médiatiques et économiques, comme l'ambassadeur de France à Séoul, Philippe Lefort, le président de la FKCCI, David-Pierre Jalicon ou encore le vice-président de la zone Asie-Pacifique du groupe Guerbet, Mathieu Elie, quelque 400 auditeurs français et coréens s'y sont joints.Lors de ce rendez-vous virtuel, les participants ont tenu à comprendre comment la Corée du Sud a pu mener à bien ses mesures de prévention sanitaire face à la pandémie tout en évitant un « Shut Down », autrement dit une fermeture ou un confinement généralisé(e).Lors du séminaire, un haut responsable du ministère a présenté notamment le modèle sud-coréen dit « 3T+P ». Celui-ci fait référence aux points suivants : le test de dépistage, le traçage épidémiologique, le traitement médical ainsi que la participation des citoyens. Il a également expliqué le fonctionnement de l’application mobile de contrôle des auto-confinés, le dépistage en drive-in, l’analyse des données de géolocalisation via smartphone, entre autres.