COVID-19 : une start-up sud-coréenne développe 2 kits de test donnant un résultat en moins de 40mn

Photo : YONHAP News

Une start-up sud-coréenne a réussi à développer deux types de kit de dépistage du COVID-19, dont un est susceptible de donner un résultat en seulement 20 minutes. Il s’agit de M Monitor, un petit fabricant d'équipements médicaux basé à Daegu. Le ministère de la Sécurité des denrées alimentaires et des médicaments vient d’approuver ses inventions.Le premier extrait l’acide ribonucléique (ARN) de l’échantillon prélevée des patients avant de le soumettre à une technologie d'amplification isotherme (LAMP), qui amplifie les gènes à une température constante sans répétition de chauffage et de refroidissement. De cette manière, la présence du nouveau coronavirus peut être immédiatement confirmée par des changements de couleur dans les réactifs. Toute cette procédure se déroule en moins de 40 minutes.L’autre, qui utilise l’ARN déjà extrait, recourt à la technologie de l’amplification génétique (PCR) et donne un résultat en 20 minutes.Les méthodes utilisées actuellement prennent au moins six heures entre l’extraction des gènes lors du dépistage et le résultat..