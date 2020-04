COVID-19 : les pays du Mikta fortifient leur solidarité

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères du groupe des cinq pays de puissance moyenne ont publié, hier, un communiqué conjoint sur la pandémie du COVID-19 et la santé mondiale. La Corée du Sud, le Mexique, l’Indonésie, l’Australie et la Turquie font partie de ce caucus régional baptisé « Mikta », créé en 2013.Dans ce document, les cinq nations se sont engagées à recourir à tous les moyens politiques possibles pour minimiser les préjudices économiques et sociaux engendrés par le nouveau coronavirus. Elles ont aussi décidé de renouer avec la croissance mondiale, de maintenir la stabilité des marchés ainsi que de renforcer la capacité de rétablissement.A en juger par l’importance de la relance immédiate de l’économie mondiale, les membres du Mikta ont manifesté leur volonté de coopérer avec la communauté internationale pour faire face à la pandémie de manière à ne pas dresser d'obstacles non indispensables au déplacement international des personnes et aux échanges commerciaux. Avant d’ajouter qu’ils se pencheront sur la nécessité de faciliter le mouvement des individus et des biens pour les activités humanitaires, scientifiques et économiques dans la mesure où ce dispositif n’enfreint pas les mesures sanitaires de chaque pays.Enfin, le texte souligne l’engagement du groupe d’accélérer le développement des méthodes de dépistage, des traitements et des vaccins, tout en s’efforçant d’améliorer le système sanitaire des pays vulnérables.Ce communiqué a été adopté sur l’initiative de Séoul. Par ailleurs, une visioconférence des représentants des hauts officiels (SOM) du Mikta sera organisé, jeudi prochain. Objectif : partager les expériences de combat contre la pandémie de chaque pays membre et échanger sur les moyens de coopération dans le domaine de la santé publique.