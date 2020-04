Photo : YONHAP News

Si le soleil est toujours présent au-dessus de la Corée du Sud, les nuages se font plus nombreux que ces derniers jours. Le soleil sera même absent sur l’île de Jeju et la pointe sud-est du pays dans l’après-midi.Les températures sont un peu plus fraîches qu’hier. Les maximales atteignent 14°C à Busan et à Daegu, 15°C sur l’île de Jeju, 16°C à Séoul, et enfin 18°C à Daejeon.Le temps sera encore bien couvert demain avec des nuages partout dans le sud et des pluies éparses dans l’après-midi. Le nord sera épargné mais le voile nuageux sera toujours présent. D’après les prévisions, la météo devrait se gâter dimanche avec de la grisaille et des précipitations sur Jeju, Busan et le nord-est.