Législatives 2020 : plus d'un quart des électeurs participent au vote anticipé

Pour le vote anticipé des prochaines législatives, qui s’est déroulé les 10 et 11 avril derniers, le taux de participation a atteint un nouveau record affichant 26,69 %, soit une hausse de 0,63 point par rapport à la dernière élection présidentielle d’il y a quatre ans.Selon les régions, les provinces de Jeolla, considérées comme bastions du Minjoo, le parti présidentiel, ont enregistré le taux le plus élevé. En revanche, la participation des habitants de la ville de Daegu et de la province de Gyeongsang du Nord, qui comptent de nombreux adeptes du Parti du Futur Unifié (PFU), la première force d'opposition, étaient la plus faible.Les regards se tournent vers la province de Gyeonggi et la ville d'Incheon, qui comptent le plus grand nombre d’électeurs. La plupart de leurs habitants restent indécis, d’où l’importance du résultat lors du jour du scrutin, le 15 avril.Comme le taux de participation final est proportionnel à celui du vote anticipé, la participation record du weekend dernier laisse présager une forte mobilisation de l’électorat ce mercredi.