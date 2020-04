Pâques : la Corée du Sud se prépare à un nouveau monde après le COVID-19

Photo : YONHAP News

À l'occasion de la fête de Pâques, qui commémore la résurrection de Jésus, le président sud-coréen a réaffirmé, dans un message diffusé via ses réseaux sociaux, sa détermination pour lutter contre le nouveau coronavirus jusqu'à ce que le dernier patient contaminé soit guéri. Il a également souligné qu'il fallait se préparer à une nouvelle vie après le COVID-19. D’après Moon Jae-in, il nous faut créer un « nouvel espoir » afin de retourner à une « vie nouvelle » différente du train-train quotidien.En qualifiant l’histoire de la Corée du Sud d’une histoire de résurrection, le chef de l'État a mis l’accent sur l’importance de la confiance mutuelle et de l’entraide qui ont permis à la nation de réaliser son indépendance, sa démocratisation et sa croissance économique. Il a également exprimé ses remerciements à l’ensemble des églises qui se sont alignées sur les efforts déployés par le gouvernement pour contenir la propagation de l’épidémie.En effet, la plupart des lieux de culte ont opté pour des messes virtuelles diffusées en direct à la télé ou sur la toile le jour de Pâques. À Séoul, deux églises sur trois ont ainsi fermé leurs portes. La Conférence des évêques catholiques de Corée (CBCK) a également diffusé, hier, sa messe de Pâques en direct à la télé et en ligne.Cependant, le nombre d’établissements chrétiens qui relancent leurs messes en présence de fidèles augmente de semaine en semaine. Le weekend dernier, ils étaient environ 2 100, attisant l’inquiétude des autorités sanitaires.