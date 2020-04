COVID-19 : test de dépistage obligatoire pour tous les arrivants des Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas du COVID-19 a de nouveau reculé. Lundi à 0h, on n’en a recensé que 25 avec trois décès supplémentaires et 79 guérisons additionnels. Ainsi, la Corée du Sud comptabilise désormais 10 537 cas positifs dont 217 décès et 7 447 patients guéris.Cependant, les nouveaux cas importés continuent de se multiplier. Parmi ces 25 nouveaux cas confirmés, 16 venaient de l'étranger. Face à la forte augmentation des infections parmi les voyageurs venant des Etats-Unis ces deux dernières semaines, le gouvernement a décidé d’effectuer dès aujourd’hui des tests de dépistage du nouveau coronavirus sur tous les passagers en provenance du pays de l'oncle Sam, comme c’est le cas d’ailleurs pour tous les voyageurs en provenance d'Europe.Par conséquent, tous ceux qui arrivent des USA et qui présentent des symptômes seront testés dans des installations de quarantaine distinctes, tandis que ceux ne faisant état d’aucun symptôme devront se faire diagnostiquer dans les trois jours suivant leur arrivée. Et même s’ils sont testés négatifs, ils devront respecter un auto-confinement de deux semaines.Malgré ce nouveau dispositif, le nombre de tests n’explosera pas car certaines villes et collectivités locales, à commencer par Séoul, le font déjà. De plus, la suspension de l’exemption de visa pour 90 pays, qui entre en vigueur à partir d'aujourd’hui également, contribuera à faire baisser considérablement le nombre de passagers qui entrent dans le pays pour des courts séjours.