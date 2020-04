Son Heung-min élu joueur de l'année de Tottenham Hotspur

Photo : YONHAP News

Le footballeur sud-coréen Son Heung-min a été nommé meilleur joueur de l'équipe de Tottenham Hotspur sur la saison 2019-2020 par les supporteurs du club. En effet, la chaîne sportive anglaise Sky Sports a rendu public, hier, le meilleur joueur de chacune des vingt équipes membres de la Premier League.Son a ainsi récolté 57 % des voix des supporteurs des Spurs lors du vote organisé par la chaîne.Selon Sky Sports, le joueur sud-coréen a marqué un total de 16 buts durant la saison, dont neuf en championnat et cinq lors de la Ligue des champions de l'UEFA, entre autres. Deux buts ont d'ailleurs été marqués lorsqu'il s'est fracturé le bras droit, lors du match contre Aston Villa.La compétition anglaise étant suspendue jusqu'à nouvel ordre en raison du nouveau coronavirus, le jeune sud-Coréen effectuera à partir du 20 avril un entraînement militaire de base de quatre semaines. Son a été dispensé de servir sous les drapeaux après avoir remporté, en 2018, le tournoi de football des Jeux asiatiques. Le pays du Matin clair récompense en effet les médaillés aux Jeux olympiques ou asiatiques par une exemption de service militaire qui est toujours obligatoire pour tous les jeunes hommes.Concernant les autres clubs anglais, Pierre-Emerick Aubameyang a été choisi du côté d'Arsenal F. C. avec 69 % de voix favorables et Mateo Kovacic a été nommé meilleur joueur de Chelsea F.C. avec 31 % des votes.