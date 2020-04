COVID-19 : les électeurs confinés et asymptomatiques peuvent se rendre aux urnes

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens, qui sont placés en auto-confinement dans le cadre de l'épidémie du COVID-19, pourront eux aussi exercer leur droit de vote à condition qu’ils ne présentent aucun symptôme.Afin de minimiser les risques de contaminations, plusieurs mesures sont prévues. Tout d’abord, les individus placés à l'isolement doivent porter un masque dès leur sortie et ne peuvent pas prendre les transports en commun. Ils peuvent donc se déplacer uniquement en voiture particulière ou à pieds. Ils pourront ensuite accéder aux urnes juste avant la fermeture, à savoir vers 18h.Dans ce cadre, les auto-confinés pourront profiter d’une sortie entre 17h 20 et 19 h. Pendant ce temps, ils devront signaler aux fonctionnaires désignés l’heure d’arrivée aux bureaux de vote et celle à laquelle ils retourneront à leur domicile après le vote.Le gouvernement va mener jusqu’à demain un sondage sur les intentions de vote auprès des citoyens concernés dont le nombre atteignait vendredi dernier autour de 56 800 personnes.