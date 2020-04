COVID-19 : le Koweït autorise exceptionnellement l'entrée des sud-Coréens

Photo : YONHAP News

106 sud-Coréens, dont des employés de Hyundai Engineering & Construction, sont autorisés à entrer au Koweït, dont les frontières sont complètement fermées depuis le 15 mars, suite à l'épidémie du COVID-19. Ils ont pris ce matin un vol Kuwait Airlines spécialement affrété, munis d'un certificat attestant qu'ils ne présentent aucun symptôme suspect et qu'ils ne sont pas infectés par le nouveau coronavirus.C'est la première fois que le gouvernement koweïtien autorise l'entrée d'étrangers depuis sa fermeture frontalière, grâce aux efforts diplomatiques menés par le pays du Matin clair. La décision de Séoul d'exporter à cet Etat du Moyen-Orient du matériel de dépistage « made in Korea », permettant de réaliser quelque 400 000 tests, aurait pu jouer, elle aussi.Cet appareil koweïtien avait atterri vendredi matin sur la péninsule coréenne, avec 225 ressortissants sud-coréens à son bord.Par ailleurs, le gouvernement sud-coréen fait tout son possible pour rapatrier sa population coincée à l'étranger. Un vol de Korean Air décollera ce mercredi, heure locale, de Prague, afin de ramener des expatriés basés en République Tchèque, en Pologne et en Slovaquie. En effet, la Tchéquie a levé le 24 mars l'interdiction d'exploiter des vols directs vers la Corée du Sud.Par ailleurs, 30 sud-Coréens bloqués en Russie ont regagné leur pays le weekend dernier. 143 immobilisés au Kirghizistan sont rentrés à Séoul, tout comme neuf diplomates américains et leurs familles qui restaient dans ce pays d'Asie centrale. Samedi dernier, en tout, quelque 450 sud-Coréens d'Inde et du Népal ont atterri dans leur pays natal.