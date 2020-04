La cote de popularité de Moon Jae-in atteint son plus haut niveau depuis 17 mois

Photo : YONHAP News

Plus d’un sud-Coréen sur deux a une opinion favorable de la gestion de l’Etat par leur président. C’est le résultat d'une enquête réalisée par l’institut Realmeter pour le compte de la chaîne de télévision d'information en continu, YTN.Cette étude a été effectuée du 6 au 10 avril auprès de 2 522 sud-Coréens âgés de plus de 18 ans. Dans le détail, 54,4 % des sondés qualifie d’encourageante la politique mise en place par Moon Jae-in, soit une hausse de 0,7 point par rapport au sondage mené la semaine précédente. Il s’agit du chiffre le plus élevé après celui enregistré lors de la première semaine de novembre 2018.Quant à l’opinion défavorable, elle a reculé de 0,9 point pour atteindre 42,3 %. Ces résultats montrent que l’écart entre l’avis positif et l’avis négatif à l’égard du locataire de la Maison bleue s’élève à 12,1 points, soit le plus important depuis la seconde semaine de novembre 2018 qui a affiché une différence de 14,3 points.Toujours selon la même source, ce regain de popularité du président s’explique par une perception positive de sa gestion de la crise du COVID-19. A cela s’ajouterait le rassemblement des mouvements politiques progressistes à l’approche des législatives du 15 avril.Certains estiment que ces résultats favorables pourront également avoir un impact positif sur le Minjoo, le parti au pouvoir, lors du scrutin ce mercredi.Le niveau de confiance de cette enquête est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 2 points.