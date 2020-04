Les exportations en baisse en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a exporté, du 1er au 10 avril, pour 12,2 milliards de dollars de marchandises, soit une chute de 18,6 % en glissement annuel. Les exportations journalières sur cette période ont atteint 1,44 milliard de dollars, pour accuser le même taux de recul. Ces chiffres ont été révélés aujourd'hui par le Service des douanes du pays.Les secteurs les plus touchés sont les semi-conducteurs, les véhicules, les smartphones et les pièces automobiles, enregistrant une baisse allant de 1,5 % à 31 %. Les exportations de produits pétroliers ont également chuté de 41 %. La vente des produits « made in Korea » en Chine a régressé de 10 %, alors que les exportations sud-coréennes vers l'Union européenne ont diminué de 20 %.Les importations ont, elles aussi, se sont contractées à 14,6 milliards de dollars, soit 13 % de moins sur un an. Le brut pétrolier, la machinerie et les semi-conducteurs constituent les secteurs les plus durement frappés, alors que plus d'appareils de communication et d'information ainsi que du gaz ont été importés.En clair, les exportations en mars dernier n'ont diminué que de 0,2 % par rapport à mars 2019, à 46,91 milliards de dollars. Néanmoins, l'impact du COVID-19 sur les échanges mondiaux ne devrait pas tarder à se faire sentir sérieusement ce mois-ci.