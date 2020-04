Voilà un début de semaine des plus agréables. Le soleil dominera le ciel de Corée du Sud ce lundi et les températures seront très agréables. Les quelques nuages aperçus ici et là en matinée disparaissent complètement dans l’après-midi.Le mercure est donc toujours printanier. Les maximales atteignent 14°C sur l’île de Jeju, 15°C à Daejeon, 17°C à Busan , 18°C à Daegu, et il fera le plus chaud à Séoul, avec 20°C.Le temps de mardi sera un copier-coller avec des températures encore plus clémentes. Météo-Corée annonce 20°C dans la capitale et à Busan.