La Corée du Sud séduit de plus en plus de touristes étrangers pour la 6e année d’affilée

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud exerce une attirance grandissante auprès des pays étrangers, selon un sondage en ligne réalisé par le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que l'Office national du tourisme (KTO).12 000 personnes âgées de 15 à 59, dispersées dans vingt nations, ont ainsi répondu au questionnaire numérique, du 17 décembre 2019 au 6 janvier 2020. Les résultats montrent que le taux de reconnaissance pour la Corée du Sud comme destination touristique a atteint 59 %, soit 1,1 point de plus qu'il y a un an, et que le degré de prédilection a enregistré 61,9 %, soit 2,4 points de plus. Ces chiffres ne cessent d'augmenter depuis 2014.Ce sont surtout les pays du sud-est asiatique comme le Vietnam et la Thaïlande qui ont vu ces taux le plus évoluer. Le palmarès revient à la Malaisie avec respectivement 9,2 points et 5 points de plus pour noter la notoriété et la préférence pour du tourisme dans le pays du Matin clair.Presque la moitié des sondés ont visionné des programmes touristiques sur la Corée du Sud sur YouTube ou d'autres plateformes de vidéos. Plus de 70 % des interrogés malaisiens, thaïlandais ou vietnamiens en ont déjà vu.Selon l’organisation du tourisme coréen, cette politique de communication serait attribuable au succès de la « hallyu », la vague de la culture populaire sud-coréenne, ainsi qu’à la campagne de promotion numérique auprès des jeunes consommateurs à potentiel touristique.