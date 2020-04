COVID-19 : Moon Jae-in demande des mesures « exceptionnelles » pour le maintien de l’emploi

Photo : YONHAP News

La pandémie du nouveau coronavirus entraîne une envolée du nombre de demandeurs d’emploi en Corée du Sud. Afin de tenter de limiter cet impact social de la crise sanitaire, le président de la République a demandé à son équipe de préparer des mesures exceptionnelles.Au cours de sa réunion hebdomadaire avec elle, hier, à la Maison bleue, Moon Jae-in a insisté sur la nécessité de les élaborer à temps et de manière préventive. Pour lui, l’effondrement de l’emploi pèse directement sur la vie de la population et les enjeux prioritaires de l’économie résident avant tout dans l’emploi.L’objectif numéro un : faire en sorte que les entreprises maintiennent les contrats de travail. Les indemnités de l'Etat doivent donc être plus généreuses afin de leur permettre de se sortir de ce cap difficile.Le chef de l’Etat a également plaidé pour un allègement plus large et plus important des conditions d’octroi de crédits en ce sens. Ces dépenses sont, selon lui, un investissement pour préparer l’avenir.Dans le même temps, l’occupant de la Cheongwadae a donné des instructions pour préparer des mesures visant à protéger les travailleurs précaires, qui se trouvent dans un « angle mort » de l’assurance chômage.