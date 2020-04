COVID-19 : le Kipo soutient l’exportation d’équipements de test « Walk Thru »

Photo : YONHAP News

L'Office coréen de propriété intellectuelle (Kipo) s’est retroussé les manches pour soutenir les exportations de la technologie dite « Walk Thru », une cabine transparente permettant de mener un test de dépistage du coronavirus de façon efficace et sûre.Dans ce cadre, l’agence des brevets a organisé hier une entrevue avec les co-inventeurs Ahn Yeo-hyun, médecin du centre médical public d'un arrondissement à Busan, et Lee Cheol-jae, PDG de l’entreprise Korea Kiyon.En effet, toutes les technologies utilisées ont été brevetées au niveau national et le processus est en cours pour une extension de ces brevets à l’étranger. A la demande des inventeurs, le Kipo s’est engagé à trouver des fabricants, à accorder une certification « Brand K », qui assure la qualité des produits des PME sud-coréennes, et également à financer ce projet.Lors de la réunion, les participants se sont accordés sur l’idée de recourir à une distribution d’intérêt public, comme une assistance à des pays en développement, au lieu de chercher à conserver le monopole de ce produit, d’autant que la pandémie touche le monde entier. L’organisme gouvernemental et les inventeurs ont donc paraphé un accord de coopération pour l’exploitation des droits intellectuels à des fins publiques.Le président du Kipo, Park Won-joo, a proposé de créer à cet égard la marque « K-Walk Thru » pour ces matériels spécifiques, une idée validée par les créateurs.