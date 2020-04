COVID-19 : réunion de l’Asean+3 en visioconférence aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Un sommet virtuel de l’Asean plus trois aura lieu cet après-midi. Les dirigeants des dix États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est, ainsi que la Corée du Sud, la Chine et le Japon doivent coordonner leur coopération pour lutter contre le COVID-19 et discuter, aussi, des moyens de minimiser l’impact économique et social de la pandémie.Le président sud-coréen envisage de proposer des mesures à prendre pour élargir l'entente internationale en matière de santé publique et pour réduire les conséquences négatives de la maladie sur l’économie. Moon Jae-in doit plus précisément souligner l’importance du maintien des chaînes d’approvisionnement mondiales et de la garantie des déplacements internationaux des professionnels indispensables. A l’issue de la visioconférence, une déclaration finale sera adoptée.Pour rappel, les chefs d’Etat ou de gouvernement du G20 se sont, eux aussi, réunis en visioconférence le 26 mars. Ils se sont également engagés à apporter une réponse coordonnée à la contagion du nouveau coronavirus.