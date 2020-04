COVID-19 : le ministre de la Santé partage l'expérience sud-coréenne avec son homologue américain

Photo : KBS News

Le ministre sud-coréen de la Santé a partagé, hier soir, le savoir-faire de son pays concernant le combat contre le COVID-19 avec son homologue américain par téléphone, à la demande de ce dernier.Park Neung-hoo a souligné l’importance du diagnostic précoce et de la prévention de l’infection, compte tenu du fait que ce nouveau coronavirus est fortement contagieux au début de la maladie. Du coup, il a recommandé des tests RT-PCR (réaction en chaîne par polymérase de la transcriptase inverse) qui sont de haute précision et fiables.Pour ce qui est de l’enquête épidémiologique, le ministre sud-coréen a témoigné que Séoul avait mis en place des personnels spéciaux en charge de cette mission et avait recouru aux TIC et au big data pour les analyses. 30 équipes ainsi créées ont collaboré avec les collectivités locales.A propos des patients qui sont guéris mais de nouveau testés positifs, Park a affirmé que des recherches étaient menées à ce sujet et qu'aucune contamination ne s’était produite via ces cas.Alex M. Azar a remercié ses conseils et a souhaité engager une plus large coopération entre les deux alliés pour endiguer la pandémie.