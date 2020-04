COVID-19 : Moon Jae-in s’entretient au téléphone avec les dirigeants ouzbek et bhoutanais

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in continue de s’entretenir au téléphone à propos du nouveau coronavirus avec les dirigeants étrangers. Hier, il a reçu des coups de fil de son homologue ouzbek, Shavkat Mirziyoyev, et du Premier ministre du Bhoutan, Lotay Tshering.Le chef de l’Etat ouzbek a salué le leadership de Moon dans la lutte contre le COVID-19 et la façon dont l’épidémie a été gérée en Corée du Sud. Il n’a pas manqué d’ailleurs de remercier le gouvernement de Séoul d’avoir accordé à son pays une aide humanitaire et envoyé un expert médical.Le leader du pays d’Asie centrale a aussi exprimé son espoir d’appliquer la méthode du pays du Matin clair pour gagner la bataille et son souhait de recevoir, aussi, plus d'experts sud-coréens ainsi que des matériels de prévention.Le locataire de la Maison bleue a, en retour, remercié Tachkent d’avoir autorisé exceptionnellement l’entrée sur son sol d’entrepreneurs sud-coréens et des vols spéciaux pour le rapatriement des ressortissants des deux pays. Il a ajouté que la coopération et la solidarité internationales étaient primordiales pour venir à bout de cette maladie.Le chef du gouvernement bhoutanais a, lui aussi, rendu hommage à la stratégie de Séoul pour faire face à la pandémie et a souhaité bénéficier d’un envoi urgent de tests de dépistage « made in Korea ».A son tour, le président Moon a répondu prendre en compte favorablement cette demande, soulignant que son pays était prêt à aider le plus grand nombre de nations possible, et plus particulièrement les plus vulnérables dans le combat contre le COVID-19.