Législatives 2020 : 18 ambassades sud-coréennes dépouillent les bulletins sur place

Photo : YONHAP News

Du 1er au 6 avril, les expatriés sud-coréens se sont rendus aux urnes pour les élections législatives prévues demain, dans 91 bureaux de vote mis en place par 85 ambassades et consulats à l’étranger.D’habitude, les urnes sont ensuite renvoyées en Corée du Sud pour le dépouillement, mais, à cause du blocage du transport aérien dû au nouveau coronavirus, les bulletins seront dénombrés sur place dans 18 établissements de 17 pays, du jamais-vu. Les missions diplomatiques en question sont celles des Fidji, du Timor oriental, du Laos et d'Afghanistan, entre autres.La Commission électorale nationale (NEC) a distribué une directive à suivre pour un décompte précis et équitable. Les voix seront dépouillées au même moment qu’au pays du Matin clair pour éviter d’influencer le résultat du scrutin. Les personnels de la NEC répartis dans chaque établissement scruteront le décompte des suffrages et rapporteront le résultat à l’organisme compétent.Parmi les 171 959 électeurs à l'étranger, le taux de participation s’est établi à 23,8 %. 91 ambassades de 55 pays n’ont pas organisé ce scrutin en raison du COVID-19 qui sévit dans le monde entier.