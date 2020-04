COVID-19 : les demandes d’allocation chômage ont bondi en mars dernier

Photo : YONHAP News

La pandémie du nouveau coronavirus plombe le marché du travail en Corée du Sud. Le nombre de personnes ayant demandé à recevoir une allocation chômage en mars dernier a bondi à 156 000, soit une hausse de 25 % en un an. Un niveau sans précédent depuis 2009, à la suite de la crise économique mondiale.Les anciens employés de l’hôtellerie et de la restauration étaient les plus nombreux avec 76 000. Viennent ensuite le secteur du service aux entreprises et celui de la santé et du bien-être.La somme versée a, elle aussi, atteint un record avec 898 milliards de wons, soit 675 million d’euros, enregistrant 40 % d’augmentation en glissement annuel.Parallèlement, l’assurance chômage a vu son nombre de nouvelles inscriptions baisser à son niveau le plus bas. Ils étaient un peu moins de 1,38 million, soit une progression de 1,9 % par rapport à mars 2019. L’industrie hôtelière a, par exemple, connu une baisse des personnes inscrites.Cette statistique portant uniquement sur les salariés qui se sont affiliés à l’assurance chômage, elle ne reflète pas la situation des travailleurs indépendants ou des petits commerçants.