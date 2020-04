COVID-19 : le « Séoul Jazz Festival » reporté en automne

Photo : YONHAP News

La plupart des festivals musicaux prévus ce printemps au pays du Matin clair sont annulés ou reportés en raison du COVID-19. Dernier en date : le « Seoul Jazz Festival », le grand rendez-vous annuel du jazz initialement prévu les 23 et 24 mai, va finalement se dérouler cet automne. D’après son organisateur, Private Curve, le lieu et la date précis seront annoncés fin avril ou début mai.Parmi les événements prévus ce mois-ci, « Lovesome » a été annulé, et « Have a nice day » et « Hiphopplaya » ont été ajournés. Le « Seoul World DJ Festival » et « Greenplugged Seoul » devraient avoir lieu le mois prochain, mais leur organisation n’est toujours pas 100 % garantie.Alors que le nombre de nouvelles infections ne cesse de reculer, il existe toujours un risque de propagation et le gouvernement continue de souligner l’importance de la prévention. Autre problème, tous les individus provenant de l’étranger doivent se mettre en quarantaine pendant deux semaines, ce qui empêche les artistes étrangers de venir en Corée du Sud.Seul « Beautiful mint life », un événement qui accueille uniquement des chanteurs sud-coréens, accueillera des spectateurs les 16 et 17 mai, comme prévu.