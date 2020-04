COVID-19 : le nombre quotidien de nouveaux cas sous le seuil des 50 depuis 6 jours

Photo : YONHAP News

Pour le sixième jour consécutif, le nombre quotidien des nouveaux individus infectés par le COVID-19 reste sous la barre des 50. C'est ce que révèle le dernier bilan officiel de l’épidémie, annoncé aujourd’hui par le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC).Concrètement, ce bilan fait état de 27 cas supplémentaires, dont 12 importés. Le total cumulé depuis l’apparition de la maladie, le 20 janvier, en Corée du Sud s’établit dorénavant à 10 564, dont 940 contaminations externes. 91,7 % des patients sont des sud-Coréens.Cinq décès supplémentaires sont aussi à déplorer, portant à 222 le nombre total de victimes de l’épidémie et à 2,1 % le taux de létalité. Avec 22,22 %, ce taux est le plus important chez les plus de 80 ans. Il s’élève à 9,29 % chez les septuagénaires et 2,47 % chez les sexagénaires.Autre constat : 7 543 patients, soit 71 % des cas avérés, ont été guéris et les 2 808 autres, toujours isolés, reçoivent un traitement. Enfin, 14 651 personnes attendent le résultat de leur dépistage.En cette veille des législatives, le gouvernement a envoyé un SMS à tous les auto-confinés pour leur demander s’ils comptaient aller voter. Ils ont jusqu’à 18h ce soir pour se prononcer. Ceux qui, demain, présenteront des symptômes de la maladie, ne seront toutefois pas autorisés à se rendre aux urnes.Par ailleurs, l'exécutif envisage d’accélérer la mise au point d’un médicament et d’un vaccin contre le COVID-19. Pour ce faire, une équipe de soutien interministérielle sera créée.