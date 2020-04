Législatives J-1 : les opérations de séduction se poursuivent

Photo : YONHAP News

C’est demain que les sud-Coréens se rendront aux urnes pour renouveler leur Parlement. Il s’agit d’élire un total de 300 députés : 253 au scrutin majoritaire et 47 à la proportionnelle.Aujourd’hui, c’est donc le dernier jour de la campagne électorale pour un scrutin dont le parti au pouvoir est considéré comme le favori.Pour ces dernières 24h, les candidats et leurs formations ont multiplié les opérations de séduction pour convaincre les électeurs qui restent encore indécis.Le Minjoo a affirmé qu’il serait difficile pour ses candidats de gagner dans plus de la moitié des circonscriptions de la région séoulienne et des provinces de Chungcheong et Gangwon, où ils sont toujours au coude à coude avec leurs rivaux.Le parti présidentiel, de centre-gauche, a alors appelé les électeurs à voter pour lui, essayant de calmer la polémique sur les propos déplacés tenus par le passé par un de ses candidats sur une plateforme d’émissions pour adultes.Les formations minoritaires de l’opposition progressiste, en particulier le Parti de la Vie du peuple et le Parti de la Justice, ont quant à eux basé leur campagne sur l’attaque contre les deux principales forces de l’Hémicyle, le Minjoo et le Parti du Futur Unifié (PFU), qui, selon eux, se mobilisent pour seulement défendre leurs droits acquis.