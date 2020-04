Législatives 2020 : le PFU met en garde contre une victoire massive du parti au pouvoir

Photo : YONHAP News

Dans le camp de l’opposition conservatrice, le directeur général de campagne du Parti du Futur Unifié (PFU) a tenu, aujourd’hui, une conférence de presse pour conquérir le cœur des indécis.Kim Jong-in a alors mis en garde contre une possible victoire massive des candidats du Minjoo, le parti au pouvoir. Selon lui, dans une telle éventualité, le Parlement et l’économie nationale risqueront de « contracter le virus ».A l’issue de la conférence, il est allé soutenir les candidats de sa formation dans une dizaine de circonscriptions de Séoul.De son côté, le patron du PFU a exhorté les électeurs à sanctionner le gouvernement de Moon Jae-in et son parti, et à voter pour sa formation afin que celle-ci puisse les contrecarrer. Hwang Kyo-ahn est lui-même candidat à Jongno, au centre de Séoul.Enfin, le patron du Parti du Peuple, Ahn Cheol-soo, achève aujourd’hui son marathon « transcoréen » de 430 km. Il l’a débuté dans une ville du sud du pays le 1er avril, dans le cadre de sa campagne électorale. Peu après son arrivée cet après-midi sur la place de Gwanghwamun, en plein centre de Séoul, il doit tenir une conférence de presse.