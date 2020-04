La Corée du Nord procède à une nouvelle salve de missiles

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré ce matin plusieurs projectiles présumés être des missiles de croisière à courte portée, depuis Munchon dans l’est de son territoire et en direction de la mer de l’Est. Elle a lancé en même temps des fusées air-sol depuis des avions de combat de type Sukhoï, et ce au-dessus de Wonsan, une ville portuaire située sur la côte est du pays. C'est ce qu'a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Ces lancements sont intervenus la veille des élections législatives sud-coréennes et à la fois du jour de l'anniversaire du fondateur du régime communiste, Kim Il-sung. Il s’agit de la cinquième série de tirs nord-coréens depuis le début de l’année et la première en 16 jours.Le 29 mars dernier, Pyongyang a procédé à des tirs afin de tester « des lance-roquettes multiples de très grande taille ». Le lendemain, le Rodong Sinmun, le journal officiel de son Parti des travailleurs, en a publié des photos.Le JCS a annoncé scruter de très près la situation pour voir si le pays communiste effectue des lancements supplémentaires et se tenir sur le qui-vive. Et les autorités de renseignement de Séoul et de Washington se sont aussitôt mises à travailler ensemble pour connaître la nature exacte de ces engins d'aujourd'hui.Si ces projectiles sont des missiles de croisière, ce sera la première fois en trois ans que le Nord en lance. Le 8 juin 2017, le régime de Kim Jong-un en avait tirés depuis Wonsan, sur sa côte est. Les engins avaient alors parcouru 200 km et atteint une altitude de 2 km.A noter également que des tirs de missiles de croisière ne constituent pas de violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.