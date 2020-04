Législatives 2020 : ouverture des bureaux de vote

Photo : KBS News

Tous les quatre ans, les sud-Coréens sont invités à élire les députés qui les représentent à l’Assemblée nationale, et c’est aujourd’hui que les législatives 2020 se déroulent. Au total 300 sièges sont en jeu : 253 au scrutin majoritaire et 47 à la proportionnelle.A 6h du matin, heure d’ouverture des 14 330 bureaux de vote à travers tout le territoire, les habitants du pays du Matin clair ont commencé à déposer leur bulletin. Ils ont jusqu’à 18h pour accomplir leur devoir. Le dépouillement commencera dès l’arrivée des urnes aux 251 sites dédiés au comptage.Les noms des futurs élus au scrutin majoritaire pourraient être dévoilés aux alentours de 22h, mais la Commission électorale nationale (NEC) estime que, dans les circonscriptions où les pronostics sont généralement très serrés, ce ne sera que vers 2h du matin, lorsque 70 % des dépouillements seront achevés, qu'ils seront connus. Et il faudra encore attendre six heures supplémentaires pour ceux choisis à la proportionnelle, car comme la longueur des bulletins de vote s’élève à 48,1 cm, le décompte des voix ne peut se faire qu’à la main.Cependant, une bonne nouvelle pour les plus impatients. La KBS annoncera à 18h 15 les premières tendances basées sur les sondages à la sortie des urnes avec deux autres chaînes de télévision, MBC et SBS. En temps normal, les résultats sont dévoilés à 18h pile, heure de clôture des bureaux de vote, mais l’annonce a été cette fois-ci reportée de 15 mn, en raison du COVID-19. Petit rappel : les personnes, qui sont placées en auto-confinement mais qui ne présentent aucun symptôme, ont l’autorisation de voter après le départ des électeurs ordinaires, juste avant la fermeture des bureaux. A la demande de la NEC, les résultats des sondages d’opinion ne seront donc connus qu’un peu plus tard, afin de ne pas les influencer.Pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus, à l’entrée de chaque bureau, les individus se font prendre leur température corporelle. Ils ont également l’obligation de porter un masque. Du gel hydroalcoolique et des gants jetables sont aussi mis à leur disposition, tout comme les 10 et 11 avril, lors du vote anticipé. Le taux de participation s'était alors élevé à 26,69 %.