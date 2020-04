Photo : YONHAP News

Un sud-Coréen installé en Espagne est décédé des suites du nouveau coronavirus, vendredi dernier, heure locale. Il s’agit d’un octogénaire. Il avait été testé positif une semaine plus tôt.C’est ce qu’a fait savoir, hier, un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères. C’est le premier décès d’un ressortissant sud-coréen à l’étranger causé par le COVID-19.Toujours d'après la même source, jusqu’à présent, un total de 59 sud-Coréens ont contracté la maladie dans 23 pays et territoires, dont l’Espagne, l’Allemagne et les Etats-Unis, et 18 d’entre eux ont été déclarés guéris.