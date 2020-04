Le printemps 2020 est, pour l’instant, extrêmement agréable avec un ciel bleu persistant depuis plus d’une semaine et des températures de saison voire chaude. Un danger de plus à l’heure de la distanciation sociale imposée face au COVID-19, car une telle météo invite les sud-Coréens à sortir et profiter des espaces verts.Aujourd’hui, le soleil dominera donc toute la Corée du Sud, toute la journée. Et le mercure atteint ou dépasse les 20°C sur la majeure partie du territoire. Les maximales montent jusqu’à 17°C sur l’île de Jeju, 20°C à Séoul et à Busan, et enfin 23°C à Daegu et à Daejeon.Demain, le temps sera identique avec une montée progressive de nuages par le sud qui atteindra le nord-est dans l’après-midi. Les températures gagneront 1°C en moyenne.