Sommet virtuel Asean+3 : les pays participants vont coopérer pour lutter contre le COVID-19

Photo : YONHAP News

Les dirigeants des dix États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) ont tenu, aujourd’hui, un sommet virtuel afin de chercher des moyens pour lutter ensemble contre le COVID-19.D’après le Vietnam, qui préside actuellement l’Asean, une déclaration a été adoptée à son terme. Le contenu n’a pas tout de suite été dévoilé, mais selon Hanoï, son Premier ministre a profité de cette occasion pour remercier le soutien des participants à propos, notamment, de la création d’un fonds Asean pour faire face au nouveau coronavirus. Lors de cette visioconférence, les leaders ont été unanimes à dire que la priorité numéro un est la prévention et le contrôle de la pandémie. Et ils n’ont pas oublié d’échanger leurs idées pour le post-COVID-19, notamment des mesures pour améliorer l’économie.Ce sommet a été suivi par une réunion de l'Asean plus trois, auquel la Corée du Sud, la Chine et le Japon ont pris part. A l’issue de cette rencontre virtuelle, une autre déclaration, qui reflète cette fois-ci la détermination des pays participants à agir main dans la main pour sortir de la crise sanitaire, ainsi que des mesures conjointes à prendre pour minimiser ses impacts négatifs socio-économiques, doit être adoptée.