Asean+3 : l’union fait la force pour lutter contre le nouveau coronavirus

Photo : YONHAP News

Les leaders des dix États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) plus trois, c’est à dire, la Corée du Sud, la Chine et le Japon, ont tenu, cet après-midi, un sommet virtuel. L’union fait la force, selon eux, afin de lutter contre le COVID-19.A l’issue de cette visioconférence qui a duré environ deux heures, une déclaration conjointe a été adoptée. Les participants se sont tout d’abord mis d’accord pour stimuler les va-et-vient des mains d’œuvres dites essentielles, notamment des entrepreneurs. La proposition du président sud-coréen, Moon Jae-in, de garantir les déplacements des hommes d’affaires qui ont un certificat de santé a reçu de bons retours. Et ce n’est pas tout. Les technologies de pointes que la Corée du Sud a développé pour faire face au nouveau coronavirus vont être exploitées dans les pays membres. Et pour finir, un fonds Asean, pour surmonter cette crise sanitaire, va être établi.La rencontre virtuelle de ce mardi a été une bonne occasion pour le locataire de la Maison bleue de faire part de la situation dans son pays à ses interlocuteurs. Selon lui, le pays du Matin clair est en train de passer dans une phase de stabilité. Et il a souligné à plusieurs reprises que Séoul est prêt à collaborer avec les autres membres.Un peu plus tôt dans la journée, les dix États qui composent l’Asean s’étaient retrouvés, entre eux, toujours en ligne. D’après le Vietnam, qui préside actuellement l'organisation, son Premier ministre a profité de cette occasion pour remercier le soutien des participants à propos, notamment, de la création du fonds Asean servant à faire face à la pandémie. Lors de cette visioconférence, les dirigeants ont été unanimes pour dire que la priorité numéro un est la prévention et le contrôle de la maladie. Et ils n’ont pas oublié d’échanger leurs idées pour le post-COVID-19, et plus précisément sur les mesures pour améliorer l’économie.