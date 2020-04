Législatives 2020 : à 9h, le taux de participation est plus important qu’il y a quatre ans

Photo : KBS

C’est donc aujourd’hui à 6h du matin que les sud-Coréens ont commencé à voter pour les législatives dans 14 330 bureaux de vote à travers tout le pays, et ce sur fond de propagation du coronavirus.26,69 % des quelque 44 millions d’électeurs avaient déjà rempli leur devoir citoyen lors des votes anticipés qui s'étaient déroulés vendredi et samedi derniers. Un taux de participation historiquement élevé. Du coup, beaucoup estiment que le chiffre définitif sera plus important que lors du scrutin précédent d’il y a quatre ans et devrait dépasser les 60 %, voire les 70 %. Il était de 58 % en 2016.A 9h, le taux de participation s’élevait à 8 %, soit 0,9 point de plus qu’à la même heure lors des dernières élections.Le choix des nouveaux électeurs qui font leur entrée sur la scène électorale est scruté de près. Conformément à l’abaissement de l’âge légal du droit de vote, environ 540 000 jeunes ayant 18 ans au jour du scrutin sont appelés eux aussi aux urnes.