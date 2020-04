Le chef d’état-major de l’armée américaine écarte une provocation de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le chef d'état-major de l'armée Mark Milley estime que les tirs nord-coréens d’hier ne représentent pas de provocation ni de menace pour son pays.Le général a tenu ces propos hier lors d’un briefing de presse au Pentagone, ajoutant que « cela pourrait être lié simplement à des célébrations qui ont lieu » en Corée du Nord et que l’on pourrait en savoir plus sur ces tests dans un ou deux jours via les informations obtenues par les services de renseignements.Interrogé sur le type de projectiles lancés, le patron des forces armées américaines a expliqué qu’« ils étaient à courte portée, et non des missiles particulièrement gros ». Il a également affirmé que son pays travaillait en étroite collaboration avec l’armée sud-coréenne.Par ailleurs, le secrétaire à la Défense Mark Esper, qui était présent au point de presse, a assuré que les Etats-Unis ne négligeaient pas de surveiller les tests d’armes dans le nord de la péninsule, et ce en dépit de la vague du nouveau coronavirus qui déferle sur le continent américain.Le chef du Pentagone en a également profité pour remercier Séoul d’avoir expédié aux USA des kits de dépistage du COVID-19.