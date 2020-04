COVID-19 : le bilan quotidien fait état de 27 nouveaux cas et 3 décès supplémentaires

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, le bilan quotidien officiel de l’épidémie du coronavirus fait état de 27 nouveaux cas, comme hier : 16 d’origine locale et 11 importés. Le total cumulé des malades s’élève dorénavant à 10 591.Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a précisé que 11 d’entre eux avaient été identifiés dans la région séoulienne : 5 dans la capitale et 6 dans la province de Gyeonggi qui l’entoure. La contamination massive dans cette région peut s’expliquer par l’augmentation du nombre de ressortissants revenant de l’étranger testés positifs. Ces individus sont actuellement en auto-confinement.Trois décès supplémentaires ont également été répertoriés aujourd’hui, portant à 225 le nombre total de victimes du COVID-19 et à 2,12 % le taux de létalité.A noter aussi qu’il y a eu 82 nouvelles guérisons en 24 heures. Jusqu’à présent, un total de 7 616 patients sont donc sortis de l’hôpital ou ont mis un terme à leur confinement.