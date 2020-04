Photo : YONHAP News

Contre toute attente, le taux de participation aux élections législatives est légèrement plus faible qu’il y a quatre ans, du moins pour le moment.A en croire la Commission électorale nationale (NEC), à 11h, il s’élevait à 15,3 %, contre 16,1 % à la même heure lors du dernier scrutin. Le taux de participation était pourtant plus élevé, jusqu’à 10h.Par région, avec 16,9 %, les chiffres sont les plus importants dans le Gangwon, perçu comme une province conservatrice, tandis que la ville de Gwangju, un bastion traditionnel du centre-gauche fait état du taux le plus faible (12,8 %).