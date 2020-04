Financement des GI’s : le chef du Pentagone continue de mettre la pression sur Séoul

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis continuent de presser la Corée du Sud à payer plus pour financer le stationnement des troupes US sur son territoire. C’est cette fois le secrétaire à la Défense Mark Esper qui a mis la pression lors d’un point de presse hier.Questionné alors sur une information publiée récemment par l’agence Reuters, le chef du Pentagone a demandé au pays du Matin clair d’apporter une plus importante contribution, qualifiant le pays de nation riche devant assumer davantage et qui en était capable. L’agence a rapporté que Séoul avait proposé une revalorisation d’au moins 13 % des coûts.Pour rappel, les deux pays ont lancé en septembre dernier les négociations visant à déterminer les frais qu’ils doivent respectivement prendre en charge cette année. Fin mars, les deux parties semblaient être proches d’un accord. Mais l'entente a été éphémère, puisque le président Donald Trump s’y est opposé, réclamant une plus grande prise en charge du côté sud-coréen.