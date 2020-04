Les beaux jours semblent s’être installés dans la péninsule coréenne avec des températures douces et agréables du nord au sud du pays.Aujourd’hui, malgré quelques nuages dans le ciel, le soleil a brillé toute la journée. Le mercure a avoisiné les 20°C sur la majeure partie nord du territoire, alors que dans le sud, les températures tournaient autour de 16°C. Dans l’après-midi, il faisait 20°C à Séoul, 21°C à Daejon et 17°C à Busan.Sur les principales îles, les températures étaient plus fraîches, 15°C par exemple sur l’île méridionale de Jeju.