Législatives 2020 : le Minjoo de Moon Jae-in obtiendrait la majorité absolue à l'Assemblée

Le Minjoo, le parti du centre-gauche du président Moon Jae-in, semble en passe de remporter la majorité absolue des sièges des législatives d’aujourd’hui.Selon les sondages de sortie des urnes effectués par la KBS et deux de ses confrères MBC et SBS, il aurait entre 155 et 178 sièges sur 300.Le Parti du Futur Unifié (PFU), conservateur, resterait la deuxième force du Parlement avec entre 107 et 130 sièges.Vient ensuite le Parti de la Justice, un petit parti progressiste avec entre 5 et 7 sièges.Les résultats des sondages sont tombés 15 minutes après 18 heures, l’heure de la fin du scrutin. A 18h 30, le taux de participation était de 63,3 %, le taux le plus élevé jamais enregistré pour des législatives depuis le début des années 2000.L'enquête a été réalisée par les instituts Hankook Reserach, Ipsos et Korea Research pour les trois télévisions entre 6h et 17h, auprès d’un échantillon de quelque 420 000 électeurs sortis des bureaux de vote des 253 circonscriptions de tout le pays. Son niveau de confiance s'élève à 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 2,8 à 7,4 points.