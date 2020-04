Législatives 2020 : un record de participation avec 66,2 % en 28 ans malgré la pandémie

Photo : YONHAP News

En ce mercredi 15 avril, les sud-Coréens sont allés aux urnes afin d’élire les 300 députés qui vont les représenter à l’Assemblée nationale pour les quatre prochaines années. La Commission électorale nationale (NEC) vient d’annoncer le taux de participation provisoire. Il s’élève à 66,2 %. Un record. Parmi les 43 994 247 électeurs inscrits que compte le pays, 29 128 040 ont accompli leur devoir.Sont compris dans les 66,2 % les personnes qui ont déposé leur bulletin lors du vote anticipé des 10 et 11 avril derniers, les individus placés en auto-confinement, mais qui ne présentent aucun symptôme du COVID-19, qui ont obtenu l’autorisation de voter ce soir après le départ des électeurs ordinaires, ainsi que les expatriés qui sont allés dans les bureaux de vote installés dans les pays où ils résident.Notons que le chiffre de 66,2 % est le taux le plus élevé depuis les législatives de 1992 où il était de 71,9 %. De l’avis des experts, cela témoigne du grand intérêt des habitants du pays du Matin clair pour la politique et pour l’avenir de leur nation, malgré la crise sanitaire causée par le nouveau coronavirus.Vers 21h, le nom du premier heureux élu a été dévoilé. Il s’agit de Lee Gae-ho qui représente le Minjoo, le parti présidentiel, dans la circonscription de Damyang-Hampyeong-Younggwang-Jangsung, située dans la province de Jeolla du Sud, avec 82,3 % des voix.Bientôt, ceux des autres futurs députés au scrutin majoritaire vont être connus, mais la NEC estime que, dans les circonscriptions où les pronostics sont très serrés, cela ne sera pas avant 2h du matin, lorsque 70 à 80 % des dépouillements seront achevés. Et il faudra encore attendre six heures de plus pour ceux choisis à la proportionnelle, car comme la longueur des bulletins de vote s’élève à 48,1 cm, le décompte des voix ne peut se faire qu’à la main.Le taux de participation final sera lui aussi annoncé demain matin.