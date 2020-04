Législatives 2020 : le directeur général de campagne du Minjoo, vainqueur, remercie les électeurs

Photo : YONHAP News

Le COVID-19 n’a pas empêché les sud-Coréens à se déplacer aux urnes aujourd’hui afin d’élire les 300 députés : 253 au scrutin majoritaire et 47 à la proportionnelle. D’après la Commission électorale nationale (NEC), le taux de participation provisoire s’élève à 66,2 %. C’est un record en 28 ans. Lors des législatives de 1992, il avait été de 71,9 %.A 23h 45, 63,3 % des dépouillements étaient achevés, et selon les derniers calculs, le Minjoo, le parti présidentiel de centre gauche, devrait remporter 155 sièges au scrutin majoritaire. Quant à son rival conservateur, le Parti du Futur Unifié (PFU), 93.En apprenant que son élection était certaine à Jongno au centre de Séoul, Lee Nak-yon, qui est également directeur général de campagne du Minjoo, a tout d’abord remercié les électeurs de sa circonscription. Il a également déclaré qu’il allait faire tout son possible pour mettre fin à la crise sanitaire et à la contraction économique causées par le nouveau coronavirus. Et il n’a pas oublié non plus d’exprimer son respect à son adversaire du PFU, Hwang Kyo-ahn. Tous deux, rappelons-le, sont d’anciens Premiers ministres et ambitionnent de se présenter à la prochaine présidentielle.Malgré la pandémie, les habitants du pays du Matin clair ont manifesté un grand intérêt pour la politique et pour l’avenir de leur nation à travers ce scrutin, et nombreux vont rester jusqu’à très tard devant leur petit écran afin de savoir si le candidat ainsi que le parti pour qui ils ont voté vont bien les représenter au Parlement pour les quatre prochaines années. Les résultats seront connus vers 8h du matin.