Législatives 2020 : le Minjoo l’emporte haut la main

Photo : YONHAP News

C’était une victoire largement pronostiquée. Le Minjoo, le parti de centre-gauche du président Moon Jae-in, a remporté haut la main la majorité absolue des sièges lors des élections législatives d’hier.A 8h, ce jeudi matin, le décompte des voix n'était pas complètement terminé, mais il comptait 163 sièges des 253 au scrutin majoritaire, et sa formation satellitaire 12 sièges sur 47 à la proportionnelle, alors que la majorité absolue est de 151.De son côté, le Parti du Futur Unifié (PFU), premier groupe d'opposition conservateur, a subi une défaite cuisante : il n’a gagné que 84 sièges au scrutin majoritaire et son parti satellitaire 15 à la proportionnelle.Le Parti de la Justice, une petite formation progressiste, a remporté quatre sièges, le Parti du peuple, de centre-droite, 2 sièges, et le Minjoo ouvert, de centre-gauche, 1 siège. Cinq députés indépendants ont également été élus.Depuis des semaines, le Minjoo était donné favori, appuyé sur une gestion jugée « bonne » de la crise du COVID-19. Pourtant, on ne s’attendait pas à un tel raz de marée. Sa majorité absolue devrait donner à Moon Jae-in les mains libres pour mettre en œuvre ses promesses de campagne, notamment la réforme du Parquet.En face, le PFU est abasourdi par ce désaveu cinglant. Avant même l’annonce finale des résultats, son patron Hwang Kyo-ahn, lui même candidat à Séoul, a annoncé son intention de quitter son poste, prenant la responsabilité de la défaite.Le scrutin d’hier confirme une nouvelle fois la polarisation régionale du vote : le sud-ouest a très largement voté pour le centre-gauche, qui a également raflé la mise dans la région séoulienne, et le sud-est pour le parti conservateur.À noter également que le taux de participation a été le plus fort jamais enregistré depuis 28 ans pour des législatives, avec 66,2 %.