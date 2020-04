Washington déclenche une alerte contre des cyberattaques nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Le département d’État américain a annoncé, mercredi, avoir lancé une alerte contre des cyberattaques de la Corée du Nord, et ce, conjointement avec le département de la Sécurité intérieure, le département du Trésor et le Bureau fédéral d’enquête (FBI).Les autorités américaines ont notamment estimé que des « cyberactivités mal intentionnées » du régime de Kim Jong-un constituaient une menace considérable contre les pays du monde entier, dont les Etats-Unis ainsi que la stabilité et l’intégrité du système financier international. Dans la foulée, elles ont affirmé qu’il était indispensable que les gouvernements étrangers, les institutions chargées de protéger les réseaux numériques ainsi que le public restent sur leur garde, en mobilisant tous leurs efforts afin de réduire de tels dangers.Le pays de l’Oncle Sam semble avoir voulu, à travers ce dispositif, transmettre un message d’avertissement contre le royaume ermite qui continuerait de recourir à des cyberpiratages pour contourner les sanctions internationales, sur fond de piétinement des négociations Pyongyang-Washington.