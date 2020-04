Rentrée scolaire en ligne : au tour des écoles primaires, des collèges et des lycées

Photo : YONHAP News

Après les classes de terminale et de troisième (dernière année de lycée et de collège), qui ont débuté leurs cours en ligne jeudi dernier, les élèves des autres classes de l’enseignement secondaire ainsi que les classes supérieures de l’école primaire vont enfin commencer leur année scolaire aujourd’hui, eux aussi virtuellement.Les cours à distance se dérouleront sous trois formes. D’abord, des cours « interactifs » durant lesquels les enseignants et les élèves communiquent en visioconférence. Ensuite, des cours en vidéo enregistrés à l'avance par les instituteurs ou par la chaîne de télévision éducative EBS. Enfin, une forme plus classique dans laquelle les élèves soumettront leurs devoirs en ligne.Pour venir en aide aux familles démunies, le ministère de l’Education a loué à quelque 268 000 élèves des équipements nécessaires. Il envisage de faire de même à travers des conseils scolaires locaux pour quelque 13 000 autres.Jeudi prochain, ce sera au tour des petits des classes de CP, CE1 et CE2, de reprendre leurs cours. Ils ne seront cependant pas aussi interactifs que ceux de leurs aînés. Ils devront se contenter de leçons diffusées par EBS et qui ne nécessitent donc aucun autre matériel qu'un téléviseur.