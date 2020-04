Législatives 2020 : le Minjoo pourrait accélérer la réforme du Parquet

Photo : KBS News

Le parti présidentiel a, de son côté, fêté sa victoire éclatante, qui n'est pas sans ressembler à un véritable plébiscite des citoyens. A lui seul, le Minjoo a obtenu la majorité absolue.Et avec les sièges remportés par son mouvement satellitaire, le Parti des citoyens, et la petite formation, progressiste, le Parti de la Justice, le camp du pouvoir disposerait de plus de 180 sièges au sein de l’Hémicyle, soit 60 % de l’ensemble. Un nombre suffisant pour passer dorénavant tous les projets ou propositions de loi qu’il souhaite faire, à l’exception de la révision de la Constitution, et pour empêcher l’opposition de pratiquer une éventuelle obstruction parlementaire.Avec ces législatives, le Minjoo remporte sa troisième victoire électorale consécutive, avec celles de la présidentielle de 2017 et du scrutin local l'année suivante.Dans son discours, son président Lee Hae-chan a remercié les électeurs de leur soutien et a déclaré avoir la lourde responsabilité de les servir avec plus d’humilité.Les nouveaux élus débuteront leur mandat fin mai. Dès l’ouverture de la prochaine législature, la formation du président Moon Jae-in pourrait faire du lancement de l’agence en charge d’enquêter sur la corruption de hauts fonctionnaires et de la réforme du Parquet des chantiers prioritaires.