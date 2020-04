Législatives 2020 : le taux de participation le plus haut en 28 ans avec 66,2 %

Photo : YONHAP News

Le taux de participation aux législatives d’hier est de 66,2 %, un chiffre encore provisoire. Il s’agit du plus haut niveau jamais constaté en 28 ans pour des élections législatives. C’est aussi la première fois qu’il dépasse le seuil des 60 % depuis 2004. Il est supérieur de 8,2 points à celui d’il y a quatre ans et inférieur de 11 points à celui enregistré lors de la présidentielle de 2017.La Commission électorale nationale (NEC) a précisé que 29 128 040 des 43 994 247 électeurs appelés aux urnes hier et lors du vote anticipé de vendredi et samedi derniers avaient rempli leur devoir civique, y compris les ressortissants de l’étranger ou encore ceux qui ont voté par correspondance.Géographiquement, c’est dans la ville d'Ulsan, dans le sud-est du pays, que la mobilisation a été la pus forte : ils sont 68,6 % à s’être déplacés jusqu’aux bureaux de vote. Et c’est dans la province de Chungcheong du Sud, dans le centre du pays, que la mobilisation a été la plus faible, avec 62,4 %.