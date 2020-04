La Corée du Sud commémore le 6e anniversaire du naufrage du Sewol

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui correspond au triste anniversaire du naufrage du ferry Sewol. Il y a six ans jour pour jour, le 16 avril 2014, ce navire transportant 476 passagers d’Incheon vers l’île de Jeju, sombrait au large de Jindo dans la province de Jeolla du Sud, dans le sud-ouest du pays. 305 sont morts ou portés disparus. La plupart d’entre eux étaient des lycéens en voyage scolaire.Plusieurs cérémonies commémoratives sont prévues tout au long de la journée, à commencer par Incheon, d’où le bateau a appareillé. Au port de Pengmok, à Jindo, les familles des victimes se sont recueillies en mémoire de leurs bien-aimés qui ont perdu la vie en mer, à bord d’un navire, près du lieu du drame.A 15h, un événement baptisé « souvenir, responsabilité et promesse » se tiendra à Ansan, dans la province de Gyeonggi, où se trouve le lycée des jeunes victimes de la tragédie.Toujours en l’honneur des élèves et des enseignants tués par l’accident, une sirène a sonnée pendant une minute dans les villes de Suwon et Uijeongbu, en périphérie de Séoul. Et à 16h16, l’arrondissement de Danwon, à Ansan, fera de même.Par ailleurs, l’association des familles des victimes va publier un communiqué, appelant à arrêter tout propos insultant à l'encontre de ces dernières et à poursuivre l'enquête rigoureuse visant à mettre toute la lumière sur les soupçons pesant sur le gouvernement précédent de Park Geun-hye, suspecté d’avoir brouillé les investigations sur le naufrage.Enfin, le président de la République a publié, tôt ce matin, un message commémoratif sur ses réseaux sociaux, en s’engageant à éclaircir toute la vérité sur le drame. Moon Jae-in a également affirmé que son administration avait tiré de cette tragédie une leçon pour lutter contre la propagation du COVID-19, promettant de rendre le pays plus sûr, « un devoir », selon lui, « hérité par les enfants » péris au cours de l’accident.